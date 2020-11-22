Son dakika haberi: flaş//2
22.11.2020 19:51
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 139, bugünkü test sayısı 155.516, bugünkü hasta sayısı 6.017, bugün iyileşen sayısı 3.812.
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 139, bugünkü test sayısı 155.516, bugünkü hasta sayısı 6.017, bugün iyileşen sayısı 3.812
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