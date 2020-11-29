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29.11.2020 11:42
MSB: Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirildi. Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekatı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirildi.
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