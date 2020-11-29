MSB: Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirildi. Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekatı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirildi.