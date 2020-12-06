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06.12.2020 19:05
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 195, bugünkü test sayısı 174.761, bugünkü vaka sayısı 30.402, bugün iyileşen sayısı 4.011.
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 195, bugünkü test sayısı 174.761, bugünkü vaka sayısı 30.402, bugün iyileşen sayısı 4.011
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