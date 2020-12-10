Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor"

10.12.2020 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan 4. Sanayi Devrimi Merkezi ağına Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız tarafından yürütülmektedir. Amacımız ülkemizi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Salgın şartları sebebiyle henüz arzu edilen etkinliğe ulaşamamış olsa da merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayata önemli katkılarının olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası işbirliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı işbirliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. İlk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişim, bizi dördüncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yöneltiyor. Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan böyle bir konumda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere açılış programına ve panele katkı veren herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor' - Son Dakika


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