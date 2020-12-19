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19.12.2020 19:30
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 241, bugünkü test sayısı 173.132, bugünkü hasta sayısı 4.002, bugünkü vaka sayısı 22.195, bugün iyileşen sayısı 25.516.
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 241, bugünkü test sayısı 173.132, bugünkü hasta sayısı 4.002, bugünkü vaka sayısı 22.195, bugün iyileşen sayısı 25.516.
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