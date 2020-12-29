Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , yapılan mutabakat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan 'a gittiğini açıklayarak, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" dedi.

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