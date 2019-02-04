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2 saat önce
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
, Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti..
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:38 Kaynak: DHA
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