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Flaş(3)

2 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

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Balıkesir Valisi   Ersin Yazıcı,  Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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