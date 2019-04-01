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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, "4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal hem uluslararası çalışmalarımıza odaklanacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
balkon konuşmasında, "4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal hem uluslararası çalışmalarımıza odaklanacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:18 Kaynak: DHA
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