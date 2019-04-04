Son Dakika Haberleri: Flaş//3

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23 dakika önce

MSB: Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir.

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MSB: Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:05 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Güncel
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