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MSB: Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir.
MSB: Halen gündemde olan Fırat
'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD
ve Rusya Federasyonu
ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:05 Kaynak: DHA
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