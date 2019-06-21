flaş//3
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
Bakan Akar'dan Genelkurmay Çatı Davası açıklaması: Layık oldukları cezayı buldular
Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı