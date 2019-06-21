Son Dakika Haberleri: flaş//3
Son Dakika Güncel Haber

flaş//3

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.

flaş//3, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular. 


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan Genelkurmay Çatı Davası açıklaması: Layık oldukları cezayı buldular AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak! Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:52:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş//3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]