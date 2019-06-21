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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.
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