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1 saat önce

Bahçeli: Bilinmelidir ki; Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.

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Bahçeli: Bilinmelidir ki; Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
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