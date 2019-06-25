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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:50 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde yanlışlık olduğun tespit ederek gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.
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