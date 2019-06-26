flaş (3)
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Bu bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrsın'ın hakları var. ABD'nin orada ne hakkı var? Bizim burada bir garantörlük hakkımız var. KKTC'ye karşı yapılacak saldırıda biz garantörüz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:38 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Bu bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrsın'ın hakları var. ABD'nin orada ne hakkı var? Bizim burada bir garantörlük hakkımız var. KKTC'ye karşı yapılacak saldırıda biz garantörüz" dedi.
AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı
ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez
ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi