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27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Bu bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrsın'ın hakları var. ABD'nin orada ne hakkı var? Bizim burada bir garantörlük hakkımız var. KKTC'ye karşı yapılacak saldırıda biz garantörüz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Bu bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrsın'ın hakları var. ABD'nin orada ne hakkı var? Bizim burada bir garantörlük hakkımız var. KKTC'ye karşı yapılacak saldırıda biz garantörüz" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:38 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Güncel
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