Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız.