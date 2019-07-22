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2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse  Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
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