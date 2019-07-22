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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız.
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