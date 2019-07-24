flaş//3
4 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. 'Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem' dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz.
ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı