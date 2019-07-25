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MSB: 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
MSB: 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı..
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