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2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin, hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin, hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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