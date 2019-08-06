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2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin, hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin, hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız" dedi.
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