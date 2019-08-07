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1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili, "Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşlanması tamamlanmış durumda" diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili, "Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşlanması tamamlanmış durumda" diye konuştu.


Hulusi Akar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
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