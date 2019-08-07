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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili, "Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşlanması tamamlanmış durumda" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili, "Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşlanması tamamlanmış durumda" diye konuştu.
Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu