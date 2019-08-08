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58 dakika önce

MHP lideri Bahçeli;"Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir.

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MHP lideri Bahçeli;"Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur."


Türkiye, MHP, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58 Kaynak: DHA
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Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir
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