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58 dakika önce
MHP lideri Bahçeli;"Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58 Kaynak: DHA
MHP lideri Bahçeli;"Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur."
Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir TÜRKİYE'DE İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem oldu Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum