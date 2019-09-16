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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ortak çabalarımız ile Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:14 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ortak çabalarımız ile Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. BM kararı temelinde, kalıcı çözüme bir temel attık" dedi.
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