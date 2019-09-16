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24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ortak çabalarımız ile Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ortak çabalarımız ile Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. BM kararı temelinde, kalıcı çözüme bir temel attık" dedi.


Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:14 Kaynak: DHA
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