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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.  Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz."


Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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