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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir.

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Milli Savunma Bakanlığı: Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
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