Milli Savunma Bakanlığı: Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.