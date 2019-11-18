Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. ABD'nin FETÖ ve PKK/YPG'ye ilişkin tutumun bunun temel nedeni. ABD'nin S400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı.

Barış Pınarı Harekatımızla PKK/YPG'nin oyununu bozduk. Bilahare, 17 Ekim ortak açıklamasıyla, ABD harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti.