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6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. ABD'nin FETÖ ve PKK/YPG'ye ilişkin tutumun bunun temel nedeni. ABD'nin S400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı.

Barış Pınarı Harekatımızla PKK/YPG'nin oyununu bozduk. Bilahare, 17 Ekim ortak açıklamasıyla, ABD harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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