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6 saat önce
Hulusi Akar: S-400'lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:33 Kaynak: DHA
Hulusi Akar: S-400'lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecinin yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.
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