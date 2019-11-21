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6 saat önce

Hulusi Akar: S-400'lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.

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Hulusi Akar: S-400'lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecinin yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.


Hulusi Akar, Türkiye, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:33 Kaynak: DHA
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