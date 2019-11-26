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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.
Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı