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6 saat önce

flaş//3Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.


Recep Tayyip Erdoğan, EYT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
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