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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor.
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