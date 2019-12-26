flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.


Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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