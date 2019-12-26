flaş//3 - Son Dakika

flaş//3
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü