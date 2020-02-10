flaş//3 - Son Dakika

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Ömer Çelik: "Saldırıya verilen karşılık meşru müdafaa olarak kesintisiz tereddütsüz ve sürekli olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
Ömer Çelik: "Saldırıya verilen karşılık meşru müdafaa olarak kesintisiz tereddütsüz ve sürekli olacaktır."
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