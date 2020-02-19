flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Erdoğan: (İdlib için verilen süre)Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz.

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Erdoğan: (İdlib için verilen süre)Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da ve gerek sahada yapılan görüşmelerde maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimizin çok uzağında olunduğu çok açıktır. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda  olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir.


Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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