flaş//3 - Son Dakika

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Erdoğan: (İdlib için verilen süre)Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
Erdoğan: (İdlib için verilen süre)Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da ve gerek sahada yapılan görüşmelerde maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimizin çok uzağında olunduğu çok açıktır. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir.
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