flaş//3 - Son Dakika

Bakan Koca: Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmi olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak.