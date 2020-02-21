flaş//3 - Son Dakika

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Bakan Koca: Hastalara sağlık raporu istedik.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
Bakan Koca: Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmi olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak.
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