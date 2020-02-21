flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Bakan Koca: Hastalara sağlık raporu istedik.

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Bakan Koca: Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var.  Kum kentine resmi  olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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