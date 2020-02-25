flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlık bakanlığı: Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır.

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Sağlık bakanlığı: Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.


Türk Hava Yolları, Tahran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
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