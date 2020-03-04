flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarınki zirveden beklentiniz nedir' sorusuna "beklentimiz bölgede süratli bir ateşkesin sağlayabilmek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarınki zirveden beklentiniz nedir' sorusuna "beklentimiz bölgede süratli bir ateşkesin sağlayabilmek" dedi


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
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