flaş//3 - Son Dakika

flaş//3
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarınki zirveden beklentiniz nedir' sorusuna "beklentimiz bölgede süratli bir ateşkesin sağlayabilmek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarınki zirveden beklentiniz nedir' sorusuna "beklentimiz bölgede süratli bir ateşkesin sağlayabilmek" dedi
Son Dakika Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir