flaş//3 - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.
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