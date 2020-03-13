flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
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