flaş//3 - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:42 Kaynak: DHA
Bakan Albayrak: Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.
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