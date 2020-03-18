flaş//3 - Son Dakika

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6 saat önce
Erdoğan: Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Bugün bize düşen Covid 19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak virüse maruz kaldıysak da diğer insanlar ile teması kesmektir.
Erdoğan: Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Bugün bize düşen Covid 19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak virüse maruz kaldıysak da diğer insanlar ile teması kesmektir. Gereken her türlü tedbiri alarak kalanı Allah'a bırakmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:48 Kaynak: DHA
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