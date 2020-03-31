flaş//3 - Son Dakika

Cahit Özkan: Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor.
Cahit Özkan: Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konuttan cezaevine geçeceklerle bu sayı 90 bine ulaşıyor.
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31.03.2020 23:17:30. #1.13#