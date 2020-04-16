FLAŞ-3 - Son Dakika

FLAŞ-3

31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.

31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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