FLAŞ-3 - Son Dakika

31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.
31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.
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16.04.2020 22:07:51. #1.13#