flaş//3 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca (Sokağa çıkma kararı): Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum.
Sağlık Bakanı Koca (Sokağa çıkma kararı): Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.
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18.04.2020 00:07:36. #1.13#