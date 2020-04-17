flaş//3 - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca (Sokağa çıkma kararı): Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum.

Sağlık Bakanı Koca (Sokağa çıkma kararı): Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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