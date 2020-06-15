flaş//3 - Son Dakika

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Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelerle birlikle övgüler yağdıran iki HDP'li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur.
Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelerle birlikle övgüler yağdıran iki HDP'li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Bugün itibariyle ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu "Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgahtır.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:41 Kaynak: DHA
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