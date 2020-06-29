FLAŞ / 3 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor.
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30.06.2020 01:35:37. #1.13#