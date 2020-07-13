FLAŞ / 3 - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak istismar ederek millete çektirilmiş çok acı vardır.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak istismar ederek millete çektirilmiş çok acı vardır. Devlet değişen koşullarda farklı kararlar alabilir. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olması düşünülemez.
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14.07.2020 01:02:37. #1.13#