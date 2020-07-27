Erdoğan: Renove etme, restore etme tüm bu çalışmalarla birlikte Ayasofyamızı tüm insanlığa başta Müslüman alemi olmak üzere, Hristiyan alemine yeni haliyle inşallah takdim etmenin de heyecanı içindeyiz.
Erdoğan: Renove etme, restore etme tüm bu çalışmalarla birlikte Ayasofyamızı tüm insanlığa başta Müslüman alemi olmak üzere, Hristiyan alemine yeni haliyle inşallah takdim etmenin de heyecanı içindeyiz.
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28.07.2020 01:29:21. #1.13#