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Uysal: Tahminlerimizi Türkiye'de ikinci bir dalga olmayacağı varsayımı altında yaptık. Bir önceki dalgadakine benzer şekilde ekonomilerin kapanmayacağı ve ekonomik faaliyetlerin devamına yönelik bir yaklaşım var dünyada da. Normalleşme süreci başladı, gelişmeler olumlu.
Uysal: Tahminlerimizi Türkiye'de ikinci bir dalga olmayacağı varsayımı altında yaptık. Bir önceki dalgadakine benzer şekilde ekonomilerin kapanmayacağı ve ekonomik faaliyetlerin devamına yönelik bir yaklaşım var dünyada da. Normalleşme süreci başladı, gelişmeler olumlu. Salgın ile ilgili belirsizliklerin halen yüksek olduğu bir dönemdeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:53
Kaynak: DHA
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