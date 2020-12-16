MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on...
16.12.2020 15:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız, bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız, bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz. Hiç kimseye eyvallah demeyeceğiz, muhannete muhtaç düşmeyeceğiz." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi